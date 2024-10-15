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В подполье заявили об ударах в Николаеве в районе заводов и нефтебазы

Лебедев: семь ударов зафиксировали в Николаеве в районе заводов и нефтебазы

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Евгений Биятов/РИА Новости

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил РИА Новости, что в Николаеве зафиксировали удары в районе двух заводов и нефтебазы.

По его данным, всего было семь «прилетов».

«Направления два: завод БТР (Николаевский бронетанковый завод. — «Газета.Ru») или ЧСЗ (Черноморский судостроительный завод. — «Газета.Ru»), куда уже на днях прилетало, и второе направление — нефтебаза», — сказал он, отметив, что по Николаеву «носятся» машины скорой помощи.

По данным местных жителей, заявил Лебедев, тревога в области была объявлена только после первых взрывов.

Ранее в Николаевской области объявляли воздушную тревогу.

14 октября сообщалось, что Вооруженные силы РФ нанесли удар при помощи «Искандера» по сухогрузу Optima под флагом Палау, который зашел в порт Одессы с грузом военной помощи. Атака была нанесена в момент выгрузки военной помощи с борта судна. Этот корабль уже становился целью российских военных неделю назад.

Ранее сообщалось об ударах в Николаеве по производству БПЛА.

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