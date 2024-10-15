Российские военные с риском для жизни эвакуировали неисправный БТР

Российские военные «с риском для жизни» эвакуировали и починили неисправный бронетранспортер МТ-ЛБ. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что у боевой машины возникла неисправность в одном из районов в зоне проведения военной операции.

«Экипаж ремонтно-эвакуационной машины легкого класса (БРЭМ-Л) с риском для жизни в считанные минуты совершил марш и эвакуировал боевую машину на полевой сборный пункт, где военнослужащие ремонтно-эвакуационного подразделения восстановили ее боеспособность», — говорится в сообщении.

Для эвакуации применялось воздушное наблюдение со средствами радиоэлектронной борьбы и противодроновыми ружьями, чтобы обеспечить безопасность экипажам, отметили в ведомстве.

До этого сообщалось, что российские военные на Кураховском направлении вытащили танк Т-73 БЗМ, застрявший поблизости от позиций Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что на вооружение ВС РФ впервые встанет трофейная машина Hercules.