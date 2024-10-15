Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные с риском для жизни эвакуировали неисправный БТР

Минобороны: военные ВС РФ с риском для жизни эвакуировали неисправную МТ-ЛБ

close
РИА Новости

Российские военные «с риском для жизни» эвакуировали и починили неисправный бронетранспортер МТ-ЛБ. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что у боевой машины возникла неисправность в одном из районов в зоне проведения военной операции.

«Экипаж ремонтно-эвакуационной машины легкого класса (БРЭМ-Л) с риском для жизни в считанные минуты совершил марш и эвакуировал боевую машину на полевой сборный пункт, где военнослужащие ремонтно-эвакуационного подразделения восстановили ее боеспособность», — говорится в сообщении.

Для эвакуации применялось воздушное наблюдение со средствами радиоэлектронной борьбы и противодроновыми ружьями, чтобы обеспечить безопасность экипажам, отметили в ведомстве.

До этого сообщалось, что российские военные на Кураховском направлении вытащили танк Т-73 БЗМ, застрявший поблизости от позиций Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что на вооружение ВС РФ впервые встанет трофейная машина Hercules.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами