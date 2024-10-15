Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) обозначил три ключевых направления на фронте в контролируемой Киевом части Донецкой народной республики, охарактеризовав их как наиболее напряженные. Об этом сообщает ТАСС.

«Горячее всего сегодня на Кураховском, Покровском [Красноармейском] и Лиманском направлениях», — говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале генштаба.

7 октября генеральный штаб ВСУ описывал обстановку на фронте как напряженную, выделяя четыре направления, где военнослужащие столкнулись с наибольшими трудностями: Красноармейское, Лиманское, Купянское и Кураховское.

До этого украинский военный Станислав Бунятов назвал «очень тяжелой» ситуацию в городе Угледар для Вооруженных сил Украины. Бунятов, ссылаясь на информацию от военнослужащих одной из украинских бригад, сообщил, что штурм города проводится с направлений Водяного, Пречистовки и Павловки.

Ранее британский аналитик обратил внимание на странное поведение командиров ВСУ.