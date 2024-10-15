Операция Украины в Курской области не приносит результатов, чтобы избежать еще больших потерь, Вооруженные силы Украины должны вывести войска из этого региона. Такое мнение высказал подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Единственное, что имеет хоть какой-то смысл, это то, что Украина должна вывести все свои войска отсюда [из Курской области], восстановить границу и прекратить эти бесконечные и ненужные потери», — заявил он.

Украинское командование продолжает отправлять подкрепления в российский регион, пытаясь удержать контроль. ВСУ вынуждены поддерживать линию снабжения, но продолжают терять позиции, отметил подполковник в отставке.

Дэвис напомнил, что вторжением в Курскую область Украина хотела заставить ВС РФ перебросить силы в этот район с других направлений, «но, очевидно, этого не произошло», заключил он.

До этого отставной полковник СБУ Олег Стариков заявил, что операция в Курской области полностью провалилась.

Ранее ВС РФ освободили еще один населенный пункт в Курской области.