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Американский военный считает, что ВСУ следует выйти из Курской области

Подполковник Дэвис заявил, что Украине следует вывести войска из Курской области

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Oleg Petrasiuk/AP

Операция Украины в Курской области не приносит результатов, чтобы избежать еще больших потерь, Вооруженные силы Украины должны вывести войска из этого региона. Такое мнение высказал подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Единственное, что имеет хоть какой-то смысл, это то, что Украина должна вывести все свои войска отсюда [из Курской области], восстановить границу и прекратить эти бесконечные и ненужные потери», — заявил он.

Украинское командование продолжает отправлять подкрепления в российский регион, пытаясь удержать контроль. ВСУ вынуждены поддерживать линию снабжения, но продолжают терять позиции, отметил подполковник в отставке.

Дэвис напомнил, что вторжением в Курскую область Украина хотела заставить ВС РФ перебросить силы в этот район с других направлений, «но, очевидно, этого не произошло», заключил он.

До этого отставной полковник СБУ Олег Стариков заявил, что операция в Курской области полностью провалилась.

Ранее ВС РФ освободили еще один населенный пункт в Курской области.

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