Волонтеры установили личность американского солдата из захваченного под Курском БТР Stryker. Об этом сообщается в Telegram-канале «Архангел Спецназа».

Сообщается, что на днях в Глушковском районе Курской области российские военные уничтожили американский бронетранспортер Stryker с полностью американским экипажем из восьми человек.

Экипаж сгорел в лесопосадках, но при нем было обнаружено американское вооружение, а в броневике — что-то наподобие строевой записки, благодаря которой удалось установить одного из погибших. Это американский военнослужащий Брендон Санчез, вступивший в ряды армии США поваром еще в 2013 году.

До этого бойцы 810-й бригады морской пехоты ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в Курской области и захватили броневики стран НАТО.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в Запорожской области уничтожили два американских бронетранспортера Stryker.