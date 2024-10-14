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Израильские военные нашли в Ливане огромный 800-метровый бункер с оружием

ЦАХАЛ: на юге Ливана найден 800-метровый бункер с оружием и жилыми помещениями

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Amir Cohen/Reuters

Израильские военные нашли на юге Ливана огромный 800-метровый бункер с оружием, боеприпасами и жилыми помещениями. Об этом со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает ТАСС.

По данным ЦАХАЛ, подземная структура принадлежала штабу спецподразделения «Радван» шиитского движения «Хезболла». Внутри бункера израильские военные обнаружили минометные снаряды, ракеты и мотоциклы, а также подготовленные для долговременного проживания жилые помещения с запасами воды и продуктов.

В ЦАХАЛ полагают, что «Хезболла» планировала использовать бункер для вторжения в Израиль в рамках плана «Покорение Галилеи» и намеренно разместила его под жилыми районами.

14 октября стало известно, что армия обороны Израиля ликвидировала одного из командиров противотанкового комплекса передовых подразделений «Хезболлы» «Радван».

В тот же день сообщалось, что авиация Израиля за сутки нанесла 200 ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Их целями были названы ракетные установки, позиции для запуска противотанковых ракет и склады с оружием и боеприпасами.

Ранее израильские войска ударили по больнице в Газе.

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