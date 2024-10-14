Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Черкасская Конопелька, который находится в шести километрах от Суджи в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, днем 14 октября морские пехотинцы из 810-й бригады, 11-й ОДШБр, а также бойцы группировки «Север» выдавили украинских военных из населенного пункта. Также были отражены несколько контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Зеленого Шляха.

В понедельник украинский президент Владимир Зеленский признал успехи ВС России в Курской области. По его словам, российские войска пятые сутки прорывают оборону ВСУ на контролируемой Киевом территории приграничного региона РФ.

14 октября командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что около 50% территории, которые ВСУ заняли в Курской области с начала августа, освобождено. 11 октября он сообщил об освобождении в регионе 15 населенных пунктов, до этого занятых украинскими войсками.

Ранее сообщалось, что ВС России вышли на окраину Суджи в Курской области.