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Зеленский рассказал о ходе боев в Курской области

Зеленский: ВС России пятые сутки прорывают оборону ВСУ в Курской области

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Caitlin Ochs/Reuters

Российские войска пятые сутки прорывают оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на контролируемой Киевом территории Курской области. Об этом высказался украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Пятые сутки продолжаются попытки россиян прорвать нашу оборону на Курщине. Ребята держатся и контратакуют», — написал он.

Зеленский добавил, что выслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского. Он также выслушал аналитику ГУР относительно того, кто помогает России вести боевые действия в зоне спецоперации.

14 октября экипаж тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Тосочка» уничтожил пехоту ВСУ во время попытки проведения ротации войск на территории Курской области.

Незадолго до этого сообщалось, что военнослужащие воздушно-десантных войск, действуя в приграничной зоне Курской области, успешно захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины.

Ранее Алаудинов рассказал об обстановке в Курской области.

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