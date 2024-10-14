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ВС РФ продвинулись вглубь обороны ВСУ в Запорожской области

Балицкий: ВС России продвинулись вглубь обороны ВСУ в Запорожской области

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска, взяв под контроль поселок Левадное в Запорожской области, продвинулись в глубину обороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«У противника большие потери как в живой силе, так и в технике», — отметил он.

В понедельник Минобороны сообщало, что подразделения группировки войск РФ «Восток» взяли под контроль населенный пункт Левадное в Запорожской области и заняли более выгодные рубежи. На данном участке ВСУ потеряли до 120 солдат, бронетранспортер, четыре автомобиля, 155 мм самоходные артиллерийские установки «Богдана» и Caesar французского производства.

Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Украина не признает. Под контролем России находится более 70% региона, под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается его бывший областной центр — город Запорожье.

Ранее стало известно о потере ВСУ целого взвода в Запорожской области.

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