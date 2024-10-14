Арестович рассказал о бардаке в группировке ВСУ в Курской области

Бардак и потеря управления наблюдаются в частях Вооруженных сил страны (ВСУ) в Курской области. Об этом заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью украинскому журналисту Василию Голованову.

Арестович считает, что украинским войскам нужно покинуть приграничный регион России. По его мнению, руководство ВСУ поставило перед бойцами задачу во что бы то ни стало удерживать позиции в Курской области, несмотря на большие проблемы на других участках фронта.

Экс-советника офиса президента удивила информация в киевских СМИ о том, что украинские операторы беспилотников попадают в окружение.

«Если дронщики попадают в окружение, можете представить какой там бардак и потеря управления. Дронщики обычно в глубине 3-5 километров от линии фронта. Если они оказались в окружении, (…) это означает полную потерю управления», — сказал он.

6 октября Арестович спрогнозировал разгром ВСУ в ближайшее время. По мнению экс-чиновника, уже в октябре–ноябре текущего года украинские военнослужащие окажутся «в страшной молотилке». Речь идет о сражениях, каких на фронте еще не было, отметил эксперт.

Ранее Генштаб ВСУ заявил о превосходстве российских войск в технике и живой силе.