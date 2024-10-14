В Израиле подтвердили договоренность о получении противоракетных комплексов THAAD

В ближайшее время Израиль развернет на своей территории батарею американских противоракетных комплексов THAAD. Об этом со ссылкой на Минобороны Израиля сообщает РИА Новости.

Решение было принято после телефонного разговора министра обороны Израиля Йоава Галанта с главой Пентагона Ллойдом Остином, состоявшегося 14 октября.

«Это еще одно четкое доказательство приверженности Соединенных Штатов безопасности Израиля и его защите от воздушных угроз со стороны Ирана и его прокси», — говорится в заявлении военного ведомства.

THAAD — наземный подвижный комплекс противовоздушной обороны, предназначенный для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности или авиации противника.

О том, что США намерены направить батарею своих противоракетных комплексов THAAD Израилю Пентагон сообщил накануне. Согласно пресс-релизу, решение принято после «беспрецедентных атак» Ирана на Израиль. Батарея позволит Израилю усилить свою систему ПВО.

Ранее в США заявили, что Киев не получит современное американское оружие.