Российские силы ПВО сбили 25 дронов самолетного типа в зоне СВО

Министерство обороны России сообщило, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Также средствами противовоздушной обороны сбит реактивный снаряд HIMARS американского производства.

Накануне вечером в минобороны сообщили, что в Белгородской области за 20 минут средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника. По данным оборонного ведомства, ВСУ попыталась атаковать регион между 20:05 и 20:25. 14 октября российские средства противовоздушной обороны также уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины в воздушном пространстве Белгородской области. Дрон был сбит около 13:10 по московскому времени. Других подробностей не приводится.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.