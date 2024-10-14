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Российские силы ПВО сбили 25 дронов самолетного типа в зоне СВО

Минобороны: силы ПВО РФ сбили 25 беспилотников самолетного типа в зоне СВО

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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Министерство обороны России сообщило, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Также средствами противовоздушной обороны сбит реактивный снаряд HIMARS американского производства.

Накануне вечером в минобороны сообщили, что в Белгородской области за 20 минут средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника. По данным оборонного ведомства, ВСУ попыталась атаковать регион между 20:05 и 20:25. 14 октября российские средства противовоздушной обороны также уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины в воздушном пространстве Белгородской области. Дрон был сбит около 13:10 по московскому времени. Других подробностей не приводится.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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