Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне острой нехватки военных вынуждены соревноваться друг с другом в борьбе за новые поступления личного состава, рекламируя себя. Об этом сообщает издание Washington Post (WP).

«Украинские бригады могут набирать своих собственных военных, и они соревнуются между собой, чтобы создать лучшие рекламные кампании для продажи войны...» — говорится в материале.

Как отмечает издание, военные части понимают высокий уровень напряжения в обществе и трудность привлечения новых рекрутов в свои ряды. По этой причине военные части вынуждены конкурировать друг с другом.

До этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пытался скрыть ситуацию с плохой подготовкой новобранцев. В качестве доказательства она привела слова украинского военного с позывным «Сайгон», который заявил, что в рядах ВСУ все решается через коррупцию. По его словам, на передовую попадают только те, кто не смог откупиться.

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