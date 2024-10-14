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«Иноходец» ракетным ударом уничтожил пункт дислокации ВСУ

МО РФ: беспилотник «Иноходец» ракетным ударом уничтожил пункт дислокации ВСУ

Российский беспилотный летательный аппарат «Иноходец» ракетным ударом уничтожил пункт временной дислокации украинской армии в приграничной зоне Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным министерства, пункт временной дислокации был вскрыт военными из группировки войск «Север». После этого были определены и подтверждены его точные координаты, а затем принято решение о точечном огневом воздействии.

«В результате нанесенного расчетом ударного БПЛА «Иноходец» ракетного удара пункт временной дислокации подразделения ВСУ был уничтожен», — заявили в оборонном ведомстве.

Днем ранее министерство обороны России сообщило об уничтожении склада беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Также сообщалось, что российские военные уничтожили два украинских танка в Сумской области с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Ранее стало известно, как российские дроноводы-десантники уничтожили более десятка американских гаубиц.

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