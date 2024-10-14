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В КНР заявили, что Россия и Китай смогут стать друзьями в военной сфере

Минобороны Китая: РФ и КНР будут хорошими друзьями в военной сфере

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Министр обороны Китайской народной республики (КНР) Дун Цзюнь на переговорах с главой российского военного ведомства Андреем Белоусовым заявил, что Пекин и Москва имеют общее желание развивать двустороннее военное сотрудничество.

«Это наша первая встреча, но у нас есть и прочная основа дружбы между нашими странами», — сказал Дун Цзюнь.

По его словам, у Москвы и Пекина есть общее желание продвигать военное сотрудничество.

«Уверен, что мы будем хорошими друзьями», — добавил китайский военачальник.

Он также добавил, что страны могут продвигать военное сотрудничество и «открыть здесь новую страницу».

В понедельник, 14 октября, министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Пекин на переговоры. В ходе визита министр обороны России проводит ряд переговоров с военным и военно-политическим руководством Китая.

До этого Белоусов заявлял, что объем взаиморасчетов в национальных валютах между РФ и Китаем составляет 95%.

Ранее Лавров заявил, что Китай и Россия нужны друг другу.

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