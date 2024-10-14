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В России ожидают роста интереса к оружию, опробованному в рамках СВО

Евтухов: по окончании СВО интерес к российскому оружию значительно вырастет

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Александр Вильф/РИА Новости

По окончании специальной военной операции интерес зарубежных стран к российскому оружию значительно вырастет. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 24» выразил начальник управления президента РФ по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса, член коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Виктор Евтухов.

По словам Евтухова, после победы России интерес к российскому вооружению и военной технике «вырастет кратно». Он отметил, что оружие, опробованное в рамках реальных боевых действий в ходе специальной военной операции, уже сегодня пользуется большим спросом, так как показало свою эффективность.

12 августа сообщалось, что портфель заказов на экспорт российского оружия с начала проведения специальной военной операции на Украине превысил $60 млрд. Об этом рассказал первый замгендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков. По его словам, на определенные виды вооружений уже сформировался большой спрос, который рассчитывают удовлетворить после того, как будут в полной мере обеспечены потребности армии России.

Ранее глава «Ростеха» назвал самое востребованное за рубежом российское оружие.

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