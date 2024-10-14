Украинский дрон атаковал Белгородскую область

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в воздушном пространстве Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Дрон был сбит около 13:10 по московскому времени. Других подробностей не приводится.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела Шебекинского городского округа со стороны украинских войск пострадала двухлетняя девочка. В течение 13 октября ВСУ выпустили по Шебекино, а также селам Архангельское, Новая Таволжанка и Середа 21 боеприпас.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.