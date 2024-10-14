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Израильские военные перехватили беспилотники из Сирии

Армия обороны Израиля сообщила о перехвате двух беспилотников, летящих из Сирии

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Dylan Martinez/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что перехватила два беспилотника, летящих в сторону страны со стороны Сирии. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале военно-воздушных сил Израиля.

В ЦАХАЛ уточнили, что средства противовоздушной обороны уничтожили дроны до того, как они успели пересечь израильское воздушное пространство.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС напали на приграничные поселения Израиля. В ХАМАС назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и в рамках военной операции начал наносить удары по нему и некоторым районам Ливана и Сирии. Столкновения случаются и на Западном берегу реки Иордан.

8 октября военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удар по многоэтажному зданию в густонаселенном центральном районе Дамаска. Пострадали много людей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал катастрофой тот факт, что география конфликта на Ближнем Востоке расширяется.

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