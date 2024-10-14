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Подполье сообщило о ракетном ударе в районе одесского порта

РИА Новости: при ударе в районе порта Одессы поражены техника и военные ВСУ

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Valentyn Ogirenko/Архив/Reuters

Ракетный удар в районе порта Одессы мог поразить технику и живую силу украинских войск. Подробности раскрыл координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.

«Судя по мощности взрыва, поражена техника, возможно, личный состав, не БК (боекомплект) и не ГСМ (горюче-смазочные материалы)», — заявил он.

Незадолго до этого мэр города Геннадий Труханов подтвердил информацию о взрывах на территории Одессы.

До этого издание Military Watch Magazine написало, что после удара российским ракетным комплексом «Искандер» по прибывшему из Европы в одесский порт контейнеровозу был уничтожен «очень ценный груз». По данным портала, было атаковано судно Shui Spirit, которое привезло западное вооружение для Украины из румынского порта Констанца.

Telegram-канал «Донбасский партизан» сообщал, что ударом были уничтожены снаряды для систем ПВО, цистерны с топливом, а также инженерное оборудование.

Ранее подполье заявило о ликвидации группы наемников в Одесской области.

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