Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение военнослужащим и технике семи бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

Столкновения произошли в районах населенных пунктов Новоосиново, Петропавловка, Глушковка, Купянск-Узловой, Двуречное, Першотравневое и Кругляковка.

Помимо этого, ВС РФ отразили две контратаки штурмовых групп двух бригад украинской армии.

ВСУ потеряли до 490 солдат, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, три пикапа, 155-мм гаубицу М198 американского производства и 152-мм орудие Д-20.

Кроме того, уничтожены три склада ВСУ с боеприпасами.

Также Минобороны РФ сообщило, что ВСУ потеряли до 620 военнослужащих и три склада с боеприпасами в зоне ответственности подразделений российской группировки «Юг».

Ранее российские военные уничтожили французский танк АМХ-10 в зоне СВО.