В центре Израиля объявили воздушную тревогу

В центральной части Израиля сработали сирены воздушной тревоги. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает ТАСС.

Согласно сообщению ЦАХАЛ, причиной сигнала тревоги стал обстрел со стороны Ливана.

Незадолго до этого ливанское движение «Хезболла» заявило о ракетном ударе по базе военно-морских сил (ВМС) Израиля на северо-западе города Хайфы.

Утром 14 октября пресс-служба ЦАХАЛ сообщала о запуске снаряда со стороны Ливана в тот момент, когда в районе Хайфского залива сработала воздушная тревога. Уточнялось, что ракета летела с территории Ливана в сторону израильских поселений и впоследствии упала в открытой местности.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

Ранее миротворцы ООН заявили о вторжении израильских танков на их базу в Ливане.