ВС России вышли на окраину Суджи в Курской области

Российские войска вышли на окраину Суджи в ходе наступления в Курской области. Подробности сообщал Telegram-канал Mash.

«В сторону северо-запада Суджи продолжается продвижение 155-й и 106-й бригад — со стороны уже частично контролируемой Любимовки. Наши окружают ВСУшников», — говорится в сообщении.

Известно также, что российские войска взяли под контроль трассу Суджа — Белая. Источник также напомнил, что за первые пять дней второго этапа контрнаступления российских войск были освобождены 11 населенных пунктов в Курской области.

Незадолго до этого российские армейские вертолеты Ка-52М нанесли ракетные удары по бронетехнике и военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее сообщалось, что родственники ищут более тысячи жителей Курской области, силой вывезенных ВСУ.