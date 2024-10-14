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«Хезболла» заявила об ударе по базе ВМС Израиля

«Хезболла» сообщила о ракетном ударе по базе ВМС Израиля на северо-западе Хайфы

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Omar Sanadiki/Reuters

Ливанское движение «Хезболла» заявило о ракетном ударе по базе военно-морских сил (ВМС) Израиля на северо-западе города Хайфы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу движения.

«Бойцы исламского сопротивления в 9:30 утра (совпадает с мск) выпустили серию ракет по базе ВМС «Стелла Марис» на северо-западе Хайфы», — сказано в заявлении «Хезболлы».

Утром 14 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о запуске снаряда со стороны Ливана в тот момент, когда в районе Хайфского залива сработала воздушная тревога. Уточнялось, что ракета летела с территории Ливана в сторону израильских поселений и впоследствии упала в открытой местности.

В ночь на понедельник «Хезболла» также сообщала об ударах по скоплению израильских солдат на юге Ливана.

13 октября шиитская милиция «Хезболлы» взяла на себя ответственность за атаку беспилотников на населенный пункт Биньямина на севере Израиля. Согласно ее заявлению, атакован был тренировочный лагерь бригады «Голани». Там подчеркивается, что атака стала ответом на налет израильских ВВС на кварталы Боста и Эн-Нуэйри в центре Бейрута 10 октября.

Ранее СМИ узнали, как дрон «Хезболлы» смог незаметно атаковать Израиль.

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