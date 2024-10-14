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Морпехи ВС РФ столкнулись с грузинскими наемниками на границе с Украиной

Российские морпехи столкнулись с грузинскими наемниками в Курской области

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские морские пехотинцы в Курской области столкнулись с наемниками из «Грузинского легиона», которые идут в бой вторым эшелоном после украинской территориальной обороны, впускаемой вперед «как мясо». Об этом сообщил командир роты морпехов с позывным Якуб на видео, предоставленном министерством обороны Российской Федерации, передает ТАСС.

По словам Якуба, грузинских наемников сопровождают поляки.

Если солдаты из территориальной обороны Украины вооружены в основном советскими образцами, то наемники используют оружие образцов стран НАТО, в частности, штурмовые винтовки на базе AR-15, гранатометы, броневики «Страйкер» и MaxxPro производства США, рассказал российский военнослужащий.

До этого Минобороны РФ сообщало, что морпехи Тихоокеанского флота обнаружили тайник ВСУ с боеприпасами для американских и польских гранатометов юго-западнее Угледара в Донецкой народной республике.

Ранее в Курской области заметили канадских наемников.

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