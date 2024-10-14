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Российские военные впервые используют трофейную американскую машину

На вооружение ВС РФ впервые встанет трофейная машина Hercules производства США

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Cpl. Marco Mancha/dvidshub.net

Первая трофейная бронированная эвакуационная машина М88А2 Hercules производства США встанет на вооружение Вооруженных сил России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира эвакуационной роты группировки войск «Центр» лейтенанта Романа Русина.

По его словам, первая трофейная машина этого типа с марта находится в числе экспонатов на Поклонной горе в Москве.

Русин рассказал, что М88А2 Hercules, которую российские военные будут использовать на поле боя, полностью восстановлена средствами одного батальона. Машину уже испытали: она выполнила все задачи по эвакуации российской техники.

Командир добавил, что машина была оставлена в районе населенного пункта Сергеевка на Авдеевском направлении. Она была восстановлена и модифицирована в кратчайшие сроки. Ее транспортировка проводилась при помощи российской бронированной эвакуационной машины БРЭМ-1.

Накануне сообщалось, что российские военные эвакуировали турецкий бронеавтомобиль Kirpi из приграничного района Курской области.

Ранее уничтожение Leopard 2 в Курской области вызвало недоумение в Германии.

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