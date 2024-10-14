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В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области

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Thomas Peter/Reuters

Назначенный украинскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в Telegram-канале, что в регионе оказались повреждены объекты инфраструктуры.

По словам чиновника, за минувшие сутки в Запорожской области произошло около 200 взрывов. Какие именно объекты при этом были повреждены, Федоров не уточнил.

13 октября глава администрации региона сообщал о порядка 300 взрывов за сутки.

Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Украина не признает. Под контролем России находится более 70% региона, под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается его бывший областной центр — город Запорожье.

В воскресенье Telegram-канал «Военкоры Русской весны» писал, что бойцы Вооруженных сил РФ взяли под контроль поселок Левадное на стыке Донецкой народной республики и Запорожской области. По словам источника канала, российские военные прорвали украинскую оборону на этом участке фронта, продвинулись на несколько километров и взяли населенный пункт штурмом, подняв флаг на его северной окраине.

Ранее стало известно о потере ВСУ целого взвода в Запорожской области.

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