Герой России рассказал о спасении истребителя «без двигателей»

Летчик-испытатель Роман Таскаев получил звание Героя России за спасение истребителя-перехватчика МиГ-31М. Об этом ныне директор по летным испытаниям ПАО «Яковлев» рассказал РИА Новости.

Звание Героя России ему было присвоено указом президента от 16 августа 1992 года.

Таскаев пояснил, что во время одного из полетов на МиГ-31М мы со штурманом Леонидом Степановичем Поповым должны были выполнить испытательный пуск новой ракеты.

Неожиданно разрушилась опора правого двигателя, началась сильная вибрация. Через несколько секунд на приборной панели загорелась индикация «пожар».

«И это все — на большой скорости и далеко от аэродрома взлета!» — рассказал заслуженный испытатель.

Он отметил, что несмотря на предложение с земли катапультироваться, удалось «дотянуть до аэродрома». Руководство фирмы МиГ представило летный экипаж испытателей к государственным наградам.

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