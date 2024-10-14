Руководители спецслужб Израиля и Египта тайно встретились в Каире

Руководитель службы общей безопасности Израиля («Шин-Бет») Ронен Бар тайно посетил Каир, где встретился с главой египетской разведки Аббасом Камелем. Об этом сообщает портал Walla со ссылкой на источник.

По информации журналистов, в ходе встречи Бар и Камель поднимали вопрос возобновления переговоров по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа. Также главы спецслужб обсудили текущие проблемы Филадельфийского коридора и контрольно-пропускного пункта «Рафах».

8 октября в Каир также прибыла делегация радикального палестинского движения ХАМАС для обсуждения единства с Движением за национальное освобождение Палестины (ФАТХ). Организации планировали обсудить вопросы, связанные с примирением, и попытаться достичь каких-либо договоренностей.

9 октября представитель политического руководства ХАМАС в Ливане Айман Шанаа заявил, что движение не видит смысла в переговорах с Израилем по обмену пленными до полного прекращения огня и вывода израильской армии из сектора Газа. Он подчеркнул, что в Израиле зря думают об ослаблении палестинского сопротивления.

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