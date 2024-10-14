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Украинские военные старше 50 лет не хотят сражаться и сдаются в плен

РИА Новости: солдаты старших возрастов ВСУ не желают сражаться

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Oleg Petrasiuk/AP

Украинские военные, которым больше 50 лет, не хотят воевать и при возможности бросают оружие. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам бойца 5-й отдельной мотострелковой бригады российской армии с позывным «Тополь», боевые действия в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в основном ведет молодежь с «промытыми мозгами». Военнослужащие же старших возрастов понимают, что происходит, и сдаются, складывая оружие.

Командир минометной батареи с позывным «Студент» отметил, что при наступлении российских войск украинские националистические формирования отходят с передовой, а вместо них командование посылает мобилизованных, в том числе 50-60 лет.

14 октября старший инструктор Ленинградского полка с позывным «Бетон» рассказал, что иностранные военнослужащие в рядах ВСУ первыми покидают позиции на линии фронта при приближении российских штурмовых групп.

13 октября сообщалось, что на Украине солдаты ВСУ и наемники ссорятся из-за дефицита снабжения.

Ранее попавший в окружение военный ВСУ записал последнее видео для родственников.

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