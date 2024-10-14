Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские десантники уничтожили скопление ВСУ в Курской области

Минобороны: расчеты РСЗО «Град» поразили пехоту ВСУ в Курской области

close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» поразили скопление пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Получив координаты группы пехоты ВСУ, безуспешно пытавшейся закрепиться в лесу на приграничной территории Курской области, расчеты РСЗО «Град» ВДВ точным залпом пакета реактивных ракет накрыли указанный квадрат», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что уничтожение всех поставленных целей было подтверждено кадрами объективного контроля.

Накануне министерство обороны России сообщило, что самолет Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации нанес удар по ВСУ в приграничном районе Курской области. Истребитель атаковал опорный пункт и скопление личного состава украинской армии.

В этот же день Минобороны сообщило, что военнослужащие группировки «Север» уничтожили две бронированные машины Вооруженных сил Украины ударом с беспилотника «Иноходец» в Курской области. Средства контроля зафиксировали взрывы бронемашин и детонацию боеприпасов.

Ранее в Британии признали, что ВСУ потеряли тысячи солдат в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами