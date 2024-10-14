Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» поразили скопление пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Получив координаты группы пехоты ВСУ, безуспешно пытавшейся закрепиться в лесу на приграничной территории Курской области, расчеты РСЗО «Град» ВДВ точным залпом пакета реактивных ракет накрыли указанный квадрат», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что уничтожение всех поставленных целей было подтверждено кадрами объективного контроля.

Накануне министерство обороны России сообщило, что самолет Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации нанес удар по ВСУ в приграничном районе Курской области. Истребитель атаковал опорный пункт и скопление личного состава украинской армии.

В этот же день Минобороны сообщило, что военнослужащие группировки «Север» уничтожили две бронированные машины Вооруженных сил Украины ударом с беспилотника «Иноходец» в Курской области. Средства контроля зафиксировали взрывы бронемашин и детонацию боеприпасов.

Ранее в Британии признали, что ВСУ потеряли тысячи солдат в Курской области.