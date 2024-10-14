Российские морпехи нашли тайник ВСУ под Угледаром

Морпехи Тихоокеанского флота обнаружили тайник ВСУ с боеприпасами для американских и польских гранатометов юго-западнее Угледара. Об этом сообщает министерство обороны России.

В тайнике также были найдены гранаты, средства связи и наведения, взрывчатка для диверсионной деятельности.

«Находим схроны, склады всяких боеприпасов. Попадается натовское вооружение — гранатометы, мины, РЭБ», — рассказал командир штурмовой группы с позывным «Бэтмен».

13 октября стало известно, что перед началом штурма Угледара российская артиллерия ударила по командным пунктам Вооруженных сил Украины.

О взятии Угледара под контроль российских войск 3 октября сообщало Минобороны РФ. Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов объяснял, что это событие стало переломным моментом в ходе спецоперации.

Ранее беженец рассказал о мародерстве ВСУ и притеснениях жителей в Угледаре.