«Хезболла» ударила по израильским войскам на территории Ливана

Бойцы шиитской милиции «Хезболла» нанесли удары по скоплению израильских солдат на юге Ливана. Об этом сообщает пресс-служба «Хезболлы».

Бойцы ЦАХАЛ попали под ракетный обстрел в районе населенных пунктов аль-Лабуна и Халет-Варда. Также «Хезболла» пресекла попытки израильской пехоты продвинуться вглубь территории Ливана в районе поселка Маркаба.

13 октября шиитская милиция «Хезболлы» взяла на себя ответственность за атаку БПЛА на населенный пункт Биньямина на севере Израиля. Согласно ее заявлению, атакован был тренировочный лагерь бригады «Голани». Там подчеркивается, что атака стала ответом на налет израильских ВВС на кварталы Боста и Эн-Нуэйри в центре Бейрута 10 октября.

Высокопоставленный представитель «Хезболлы» на фоне атак заявил телеканалу Al Jazeera, что ливанское шиитское движение атаковало Израиль «роем беспилотников».

Ранее СМИ узнали, как дрон «Хезболлы» смог незаметно атаковать Израиль.