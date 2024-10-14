В США заявили о планах ХАМАС повторить теракт 11 сентября в Израиле

Палестинское радикальное движение ХАМАС планировало совершить в Израиле теракт, аналогичный атаке на башни-близнецы 11 сентября 2001 года в США. Об этом сообщает издание The Washington Post (WP) со ссылкой на захваченные израильскими военными документы.

По информации журналистов, теракт планировали совершить несколько лет назад. Местом его проведения выбрали Тель-Авив. Среди возможных вариантов ХАМАС рассматривал 70-этажный Moshe Aviv Tower и комплекс Azrieli Center. Рядом с этими постройками располагалась штаб-квартира Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Если эта башня будет разрушена тем или иным способом, для противника наступит беспрецедентный кризис, подобный кризису башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке», — указано в документах.

Издание отметило, что для преодоление пересеченной местности члены движения планировали использовать колесницы.

Накануне газета The New York Times сообщала, что ХАМАС пытался убедить Иран принять непосредственное участие в атаке на Израиль 7 октября 2023 года. При этом изначально предполагалось, что операция начнется осенью 2022 года.

Ранее Столтенберг назвал главную проблему конфликта на Ближнем Востоке.