Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили о планах ХАМАС повторить теракт 11 сентября в Израиле

WP: ХАМАС планировал повторить теракт 11 сентября в Израиле

close
Reuters

Палестинское радикальное движение ХАМАС планировало совершить в Израиле теракт, аналогичный атаке на башни-близнецы 11 сентября 2001 года в США. Об этом сообщает издание The Washington Post (WP) со ссылкой на захваченные израильскими военными документы.

По информации журналистов, теракт планировали совершить несколько лет назад. Местом его проведения выбрали Тель-Авив. Среди возможных вариантов ХАМАС рассматривал 70-этажный Moshe Aviv Tower и комплекс Azrieli Center. Рядом с этими постройками располагалась штаб-квартира Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Если эта башня будет разрушена тем или иным способом, для противника наступит беспрецедентный кризис, подобный кризису башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке», — указано в документах.

Издание отметило, что для преодоление пересеченной местности члены движения планировали использовать колесницы.

Накануне газета The New York Times сообщала, что ХАМАС пытался убедить Иран принять непосредственное участие в атаке на Израиль 7 октября 2023 года. При этом изначально предполагалось, что операция начнется осенью 2022 года.

Ранее Столтенберг назвал главную проблему конфликта на Ближнем Востоке.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами