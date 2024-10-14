Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ узнали, как дрон «Хезболлы» смог незаметно атаковать Израиль

Times of Israel: Израиль не отследил дрон «Хезболлы», так он летел низко

Израильским ВС не удалось отследить БПЛА, атаковавший район Биньямина на севере Израиля, потому что он пропал с радаров. Об этом пишет The Times of Israel.

Телеканал N12 сообщил, что около 19:00 на территорию Израиля вторглись два беспилотника. Первый был успешно перехвачен в районе Крайот к северу от Хайфы, а второй продолжил движение к Биньямину, где взорвался, ранив десятки мирных жителей.

По данным предварительного расследования, самолеты и вертолеты ВВС преследовали второй дрон, но он пропал с радаров, и израильские силы потеряли его след. Вероятно, это произошло потому, что он летел близко к земле.

«Сирены не прозвучали, потому что предполагалось, что он разбился или был перехвачен, как только исчез», — отмечает газета.

Шиитская милиция «Хезболлы» взяла на себя ответственность за атаку БПЛА в районе Биньямина. Высокопоставленный представитель «Хезболлы» на фоне атак заявил телеканалу Al Jazeera, что ливанское шиитское движение атаковало противника «роем беспилотников».

Ранее «Газета.Ru» объяснила, как подорвали пейджеры «Хезболлы».

Все новости на тему:
Операция Израиля в Ливане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами