СМИ узнали, как дрон «Хезболлы» смог незаметно атаковать Израиль

Израильским ВС не удалось отследить БПЛА, атаковавший район Биньямина на севере Израиля, потому что он пропал с радаров. Об этом пишет The Times of Israel.

Телеканал N12 сообщил, что около 19:00 на территорию Израиля вторглись два беспилотника. Первый был успешно перехвачен в районе Крайот к северу от Хайфы, а второй продолжил движение к Биньямину, где взорвался, ранив десятки мирных жителей.

По данным предварительного расследования, самолеты и вертолеты ВВС преследовали второй дрон, но он пропал с радаров, и израильские силы потеряли его след. Вероятно, это произошло потому, что он летел близко к земле.

«Сирены не прозвучали, потому что предполагалось, что он разбился или был перехвачен, как только исчез», — отмечает газета.

Шиитская милиция «Хезболлы» взяла на себя ответственность за атаку БПЛА в районе Биньямина. Высокопоставленный представитель «Хезболлы» на фоне атак заявил телеканалу Al Jazeera, что ливанское шиитское движение атаковало противника «роем беспилотников».

Ранее «Газета.Ru» объяснила, как подорвали пейджеры «Хезболлы».