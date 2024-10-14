Французские войска получили два модернизированных танка

Агентство по оборонным закупкам Франции передало армии республики два модернизированных танка Leclerc XLR. Об этом сообщает портал Army Recognition.

По информации портала, один из танков направили в учебный центр Канжуэр. Вторую машину предоставили войскам 12-го кирасирского полка. Всего армия Франции с начала года получила 15 Leclerc XLR.

Модернизированные танки отличаются от базовой модели оборудованием, которое позволяет интегрировать их в боевую систему Scorpion. С ее помощью французские войска могут в режиме реального времени обмениваться тактическими данными. Кроме того, Leclerc XLR оборудованы дополнительными элементами динамической защиты и решетчатыми экранами.

В апреле министр обороны Франции Себастьян Лекорню и его немецкий коллега Борис Писториус заявили, что Париж и Берлин намерены реализовать проект по совместному производству нового танка, который станет центральным элементом их наземной обороны. Стороны намерены заключить контракт на производство боевой машины к концу года.

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