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Французские войска получили два модернизированных танка

Армия Франции получила два модернизированных танка Leclerc XLR

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Nicolas Liponne/ZUMAPRESS/Global Look Press

Агентство по оборонным закупкам Франции передало армии республики два модернизированных танка Leclerc XLR. Об этом сообщает портал Army Recognition.

По информации портала, один из танков направили в учебный центр Канжуэр. Вторую машину предоставили войскам 12-го кирасирского полка. Всего армия Франции с начала года получила 15 Leclerc XLR.

Модернизированные танки отличаются от базовой модели оборудованием, которое позволяет интегрировать их в боевую систему Scorpion. С ее помощью французские войска могут в режиме реального времени обмениваться тактическими данными. Кроме того, Leclerc XLR оборудованы дополнительными элементами динамической защиты и решетчатыми экранами.

В апреле министр обороны Франции Себастьян Лекорню и его немецкий коллега Борис Писториус заявили, что Париж и Берлин намерены реализовать проект по совместному производству нового танка, который станет центральным элементом их наземной обороны. Стороны намерены заключить контракт на производство боевой машины к концу года.

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