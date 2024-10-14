Спецназ «Ахмат» отработал по позициям ВСУ в лесах Кременной в ЛНР. Об этом сообщает издание «Известия».

Враг был атакован из противотанкового гранатомета. Отмечается, что именно леса в Кременной преграждают путь к освобождению Красного Лимана и Северска, а также являются хорошим укрытием для военных ВСУ.

Также сообщается, что спецназ «Ахмат» эвакуировал под обстрелами раненого товарища.

8 октября военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал новость о прорыве обороны Вооруженных сил Украины под Кременной. По его мнению, если ВСУ не смогут купировать наступательные действия российских подразделений, полное взятие под контроль Луганской народной республики возможно уже в этом году. Сейчас, по его словам, прорыв ВС России на этом направлении стал возможным, поскольку украинское командование, посчитав данный участок «спокойным», перебросило подразделения в Курскую область.

Ранее трое итальянских военных получили ранения в зоне СВО на Украине.