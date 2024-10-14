Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Ахмат» отработал по позициям ВСУ в лесах Кременной

«Известия»: спецназ «Ахмат» отработал по позициям ВСУ в лесах Кременной

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Спецназ «Ахмат» отработал по позициям ВСУ в лесах Кременной в ЛНР. Об этом сообщает издание «Известия».

Враг был атакован из противотанкового гранатомета. Отмечается, что именно леса в Кременной преграждают путь к освобождению Красного Лимана и Северска, а также являются хорошим укрытием для военных ВСУ.

Также сообщается, что спецназ «Ахмат» эвакуировал под обстрелами раненого товарища.

8 октября военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал новость о прорыве обороны Вооруженных сил Украины под Кременной. По его мнению, если ВСУ не смогут купировать наступательные действия российских подразделений, полное взятие под контроль Луганской народной республики возможно уже в этом году. Сейчас, по его словам, прорыв ВС России на этом направлении стал возможным, поскольку украинское командование, посчитав данный участок «спокойным», перебросило подразделения в Курскую область.

Ранее трое итальянских военных получили ранения в зоне СВО на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами