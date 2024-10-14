НАТО начинает масштабные учения ядерных сил в Европе

На севере Европы начинаются учения ядерных сил НАТО «Стойкий полдень» (Steadfast Noon). Об этом сообщили в пресс-службе альянса.

«В учениях «Стойкий полдень» задействованы 2000 военнослужащих с восьми авиабаз и различные типы самолетов, включая реактивные самолеты с ядерным оружием, бомбардировщики, истребители сопровождения, самолеты-заправщики и самолеты, способные вести разведку и радиоэлектронную борьбу», — говорится в сообщении.

В учениях задействуют войска 13 стран — членов альянса и до 60 военных самолетов. Мероприятия пройдут в основном в Великобритании, Бельгии и Нидерландах, а также в Северном море. Маневры продлятся две недели.

Учения Steadfast Noon проводятся уже более десяти лет. В них участвуют десятки самолетов как ядерных, так и неядерных стран НАТО и имитируют действия по нанесению ударов тактическим ядерным оружием. При этом маневры не предполагают задействование настоящих ядерных боезарядов.

4 октября газета Ilta-Sanomat сообщила, что в учениях «Стойкий полдень» впервые примут участие финские военнослужащие. Из публикации следует, что соответствующие слухи начали циркулировать в СМИ уже какое-то время назад.

Ранее аналитик назвал цель ядерных учений НАТО.