Трое итальянских военных, воевавших на стороне ВСУ, получили ранения на южном участке фронта на Украине. Об этом говорится в репортаже телеканала Rai1.

Отмечается, что российская армия атаковала их позиции. В результате удара БПЛА был ранен Юрий Превитали, который воюет на стороне ВСУ с февраля 2023 года. Имена других итальянцев не называются.

13 октября военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что в зоне специальной военной операции на Украине был ликвидирован известный американский наемник Ник Дакворт. Военкор добавил, что американского наемника ликвидировали на Запорожском направлении фронта, когда в автомобиль, на котором Дакворт перемещался, попал российский FPV-дрон.

В этот же день сообщалось, что бойцы Вооруженных сил России на Харьковском направлении ликвидировали группу разведчиков украинской армии, в ее составе был военнослужащий с шевроном в виде флага США.

Ранее сообщалось, что на Украине солдаты ВСУ и наемники ссорятся из-за дефицита снабжения.