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В Раде раскрыли стоимость откупа от мобилизации на Украине

Депутат Рады Дмитрук: военкомы берут от $5 тысяч за откуп от мобилизации

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Shutterstock

Сотрудники украинских военкоматов берут во время задержания граждан от $5 тысяч для откупа от мобилизации. Об этом заявил выехавший с территории Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«У кого есть деньги — на убой не едут. Можно вернуться домой на любом этапе! Минимальная цифра, чтобы выйти — пять тысяч долларов. Она вам ничего не гарантирует, если завтра вас снова словят», — написал депутат.

Последние несколько дней на Украине проходили рейды территориальных центров комплектования (ТЦК, украинское название военкоматов). 11 октября «полсотни военкомов» устроили облаву на мужчин во время концерта «Океана Эльзы» в Киеве. На следующий день была организована проверка граждан призывного возраста на концерте стендап-комика Антона Тимошенко в городе Черкассы.

По информации харьковского блогера Евгения Зуба, часть задержанных украинцев смогла откупиться от мобилизации. По его словам, один из жителей Харькова сумел покинуть ТЦК, заплатив $5 тысяч и пообещав каждый месяц перечислять по $1000 комиссару.

Ранее стало известно о новой облаве украинского военкомата в Киеве.

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