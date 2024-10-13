Белгородскую область за 20 минут атаковали три дрона ВСУ

В Белгородской области за 20 минут средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских БПЛА, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, ВСУ попыталась атаковать регион между 20:05 и 20:25.

13 октября министерство обороны пять раз сообщало о ликвидации украинских дронов в Белгородской области. Шесть были сбиты ночью, еще три атаки произошли в 17:25, 18:00 и 19:15. В общей сложности в регионе уничтожили 13 беспилотников противника.

Кроме того, белгородский губернатор Вячеслав Гладков утром написал в соцсетях, что дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в селе Петровка. По его словам, в результате атаки были ранены два бойца самообороны, которые самостоятельно обратились в Октябрьскую районную больницу с баротравмами (физическое взрывание органов тела из-за разницы давления между внешней средой и внутренней полостью) и осколочными ранениями.

Ранее бойцы «Ахмата» победили украинскую «Бабу-Ягу» в дуэли операторов дронов.