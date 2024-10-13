«Хезболла» атаковала Израиль «роем беспилотников»

Шиитская милиция «Хезболлы» взяла на себя ответственность за атаку БПЛА на населенный пункт Биньямина на севере Израиля, сообщается в Telegram-канале военно-информационной службы ливанского движения.

Согласно ее заявлению, атакован был тренировочный лагерь бригады «Голани» (пехотная бригада, размещенная в Северном военном округе).

«Запущенные нашими бойцами беспилотники точно поразили наземные цели и нанесли противнику урон», — говорится в публикации.

Там подчеркивается, что атака стала ответом на налет израильских ВВС на кварталы Боста и Эн-Нуэйри в центре Бейрута 10 октября.

Высокопоставленный представитель «Хезболлы» на фоне атак заявил телеканалу Al Jazeera, что ливанское шиитское движение атаковало Израиль «роем беспилотников».

По последним данным, число раненных при взрыве беспилотника у населенного пункта Биньямина на севере Израиля достигло 67. Около 19:00 на территорию страны вторглись два дрона. Первый был успешно перехвачен в районе Крайот к северу от Хайфы, а второй продолжил движение к Биньямину, где взорвался, ранив десятки мирных жителей. Телеканал N12 передал, что сирены воздушной тревоги при этом не сработали. Перехватить дрон не удалось, потому что он летел на маленькой высоте. Очевидцы видели, как БПЛА двигался, практически задевая крыши домов. Армия обороны Израиля выясняет, как такая атака стала возможной.

Ранее миротворцы ООН заявили о вторжении израильских танков на их базу в Ливане.