Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Армия Израиля объяснила вторжение танка на базу миротворцев ООН в Ливане

Армия Израиля объяснила заезд танка на базу миротворцев ООН эвакуацией раненых

close
Lisi Niesner/Reuters

Израильский танк наехал на ограду у наблюдательного поста Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), поскольку эвакуировал раненых солдат под огнем противника. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По ее данным, 13 октября противник выпустил «большой залп противотанковых ракет» по израильским военным, двое из которых оказались тяжело ранены, еще несколько солдат получили легкие ранения.

«Танк Армии обороны Израиля, который пытался эвакуировать раненых солдат, все еще находясь под огнем, заехал на несколько метров на пост ВСООНЛ», — отмечается в сообщении.

Когда вражеский огонь прекратился, а раненые были эвакуированы, танк покинул базу миротворцев ООН. В ЦАХАЛ отметили, что военные «координировали свои действия с ВСООНЛ».

В пресс-службе добавили, что операция по эвакуации раненых сопровождалась использованием дымовой завесы, а израильские военные не создали угрозу безопасности для миротворцев.

До этого миссия ВСООНЛ сообщила, что в 4:30 утра два израильских танка «Меркава» разрушили ворота базы и заехали на ее территорию, требуя выключить освещение. Миротворцы выразили протест, заявив через механизм связи, что присутствие Армии обороны Израиля подвергает их опасности. Через 45 минут танки ушли. Позже, около 6:40, в 100 метрах от базы произошли выстрелы, из-за которых поднялся дым, который стал причиной раздражения кожи и желудочно-кишечных реакций у 15 миротворцев, отметили в ВСООНЛ. Там добавили, что сейчас пострадавшие проходят лечение.

Ранее премьер Ливана призвал не игнорировать угрозы Нетаньяху в адрес миротворцев.

Все новости на тему:
Операция Израиля в Ливане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами