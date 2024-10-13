Армия Израиля объяснила вторжение танка на базу миротворцев ООН в Ливане

Израильский танк наехал на ограду у наблюдательного поста Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), поскольку эвакуировал раненых солдат под огнем противника. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По ее данным, 13 октября противник выпустил «большой залп противотанковых ракет» по израильским военным, двое из которых оказались тяжело ранены, еще несколько солдат получили легкие ранения.

«Танк Армии обороны Израиля, который пытался эвакуировать раненых солдат, все еще находясь под огнем, заехал на несколько метров на пост ВСООНЛ», — отмечается в сообщении.

Когда вражеский огонь прекратился, а раненые были эвакуированы, танк покинул базу миротворцев ООН. В ЦАХАЛ отметили, что военные «координировали свои действия с ВСООНЛ».

В пресс-службе добавили, что операция по эвакуации раненых сопровождалась использованием дымовой завесы, а израильские военные не создали угрозу безопасности для миротворцев.

До этого миссия ВСООНЛ сообщила, что в 4:30 утра два израильских танка «Меркава» разрушили ворота базы и заехали на ее территорию, требуя выключить освещение. Миротворцы выразили протест, заявив через механизм связи, что присутствие Армии обороны Израиля подвергает их опасности. Через 45 минут танки ушли. Позже, около 6:40, в 100 метрах от базы произошли выстрелы, из-за которых поднялся дым, который стал причиной раздражения кожи и желудочно-кишечных реакций у 15 миротворцев, отметили в ВСООНЛ. Там добавили, что сейчас пострадавшие проходят лечение.

Ранее премьер Ливана призвал не игнорировать угрозы Нетаньяху в адрес миротворцев.