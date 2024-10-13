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Число раненных при взрыве дрона «Хезболлы» на севере Израиля выросло до 67

Число пострадавших при взрыве БПЛА на севере Израиля достигло 67

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Violeta Santos Moura/Reuters

Число раненных при взрыве беспилотника у населенного пункта Биньямина на севере Израиля достигло 67, сообщает телеканал N12.

По его данным, четверо пострадавших находятся в критическом состоянии, а девять — в тяжелом.

Согласно имеющейся информации, около 19:00 на территорию Израиля вторглись два беспилотника. Первый был успешно перехвачен в районе Крайот к северу от Хайфы, а второй продолжил движение к Биньямину, где взорвался, ранив десятки мирных жителей.

N12 передал, что сирены воздушной тревоги при этом не сработали. Перехватить дрон не удалось, потому что он летел на маленькой высоте. Очевидцы видели, как БПЛА двигался, практически задевая крыши домов. Армия обороны Израиля выясняет, как такая атака стала возможной.

Высокопоставленный представитель «Хезболлы» заявил телеканалу Al Jazeera, что ливанское шиитское движение атаковало Израиль «роем беспилотников».

Ранее миротворцы ООН сообщили о вторжении израильских танков на их базу в Ливане.

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