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Стало известно о новой облаве украинского военкомата в Киеве

«Страна.ua»: сотрудники военкомата устроили рейд в киевском торговом центре

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Serhiihudakukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинское название военкоматов. — прим. ред.) устроили облаву в торговом центре «Лавина» в Киеве. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Несколько групп военных и сотрудников полиции ходят по торговому центру», — говорится в материале.

Рейды ТЦК продолжаются на Украине уже несколько дней. 11 октября во время концерта «Океана Эльзы» в Киеве «полсотни военкомов» устроили облаву на мужчин. В сети появились многочисленные видео, где молодых людей пытаются насильно задержать под крики «Позор!».

На следующий день группа военкомов организовала проверку мужчин призывного возраста на концерте стендап-комика Антона Тимошенко в городе Черкассы в центральной части страны. Тогда же стало известно о рейдах по отлову призывников в общественных местах Киева, Одессы и Кривого Рога.

Мужчин задерживали в том числе в торговых центрах, на заправках и в спортклубах. 13 октября сообщалось о рейде военкомов на курорте Буковель.

При этом, как писали СМИ, некоторые задержанные сумели откупиться от мобилизации после задержания.

Ранее в Верховной раде Украины связали рейды военкомов с приказом офиса Зеленского «забирать всех».

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