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Системы ПВО перехватили беспилотник над российским регионом

Минобороны сообщило об уничтожении дрона ВСУ над Белгородской областью

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MOD Russia/Global Look Press

Над Белгородской областью был сбит украинский крылатый беспилотник. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным ведомства, дрон был уничтожен в 19:15 мск дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО). Отмечается, что при помощи беспилотника ВСУ планировали совершить террористическую атаку по российским объектам.

Часом ранее Минобороны сообщало о сбитии еще двух БПЛА.

Кроме того, утром 13 октября в селе Петровка Белгородского района дрон-камикадзе ВСУ атаковал движущийся автомобиль. По информации главы региона, в результате инцидента оказались ранены два бойца самообороны, которые самостоятельно обратились в Октябрьскую районную больницу с баротравмами и различными осколочными ранениями.

Всего за утро над Россией было сбито более 10 беспилотников.

Ранее Минобороны РФ показало видео с уничтожением дронами минного шлагбаума ВСУ в зоне СВО.

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