В КСИР пообещали жесткий ответ врагам Ирана

Военно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) готовы дать жесткий ответ врагам Ирана. Об этом заявил командующий ВКС КСИР Амир-Али Хаджизаде, передает Nour News.

Отмечается, что военно-космические силы вместе с другими военными структурами Ирана находятся в состоянии готовности и следят за тем, «чтобы в случае совершения какой-либо ошибки врагами этой земли дать жесткий ответ».

9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант рассказал, что его страна готовится нанести по Ирану неожиданный удар. Как он сказал, ответный обстрел будет «предельно точным» и разрушительным.

1 октября израильская армия сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана с применением более 100 ракет. Причиной обстрела стало уничтожение Израилем объектов палестинского движения ХАМАС и ливанского движения «Хезболла».

Ранее стало известно, что Иран ищет союзников для противостояния с Израилем