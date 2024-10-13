В Раде связали рейды военкомов с приказом офиса Зеленского «забирать всех»

Облавы сотрудников отделов территориальных центров комплектования (т.е. военкоматов) в развлекательных заведениях Украины связаны с приказом офиса Владимира Зеленского «забирать всех», выразил мнение депутат Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

По его словам, власти приказали военкоматам действовать максимально эффективно, не обращая внимания на «корочки, удостоверения, отсрочки, инвалидности». Разбираться будут уже в ТЦК. Депутат утверждает, что с активными в соцсетях мужчинами сказали «не церемониться», чтобы не допустить их побега за границу и «разгона» волнений в обществе.

«Кто имеет возможность, останьтесь дома, не ходите в спортзалы и другие общественные места. Обсуждают вопрос поквартирных обходов… Пока будут пробовать [начать] с гостиниц», — написал Дмитрук.

Рейды ТЦК продолжаются на Украине уже несколько дней. 11 октября во время концерта «Океана Эльзы» в Киеве «полсотни военкомов» устроили облаву на мужчин. В сети появились многочисленные видео, где молодых людей пытаются насильно задержать под крики «Позор!». На следующий день группа военкомов организовала проверку мужчин призывного возраста на концерте стендап-комика Антона Тимошенко в городе Черкассы в центральной части страны. Тогда же стало известно о рейдах по отлову призывников в общественных местах Киева, Одессы и Кривого Рога. Мужчин задерживали в том числе в торговых центрах, на заправках и в спортклубах. 13 октября сообщалось о рейде военкомов на курорте Буковель.

Ранее на фоне облав на мужчин случайный военный распугал клиентов АЗС в Киеве.