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Байден решил отправить Израилю батарею ПВО THAAD

Пентагон сообщил об отправке Израилю батареи ПВО THAAD с военными США

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US Army

Пентагон сообщил, что по решению президента США Джо Байдена направит батарею своих противоракетных комплексов THAAD Израилю.

Согласно пресс-релизу, решение принято после «беспрецедентных атак» Ирана на Израиль. Батарея позволит Израилю усилить свою систему ПВО. (противовоздушной обороны)

«Этот шаг подчеркивает нерушимую приверженность Соединенных Штатов защите Израиля и защите американцев в Израиле от любых дальнейших атак баллистических ракет со стороны Ирана», — отмечает Пентагон.

Оборонное ведомство напоминает, что первую батарею США разместили в Израиле в 2019 году для обучения и комплексных учений по противовоздушной обороне, еще одна была развернута после атаки ХАМАС 7 октября 2023-го для защиты американских войск и интересов в регионе.

Накануне израильские СМИ Channel 12 и Army Radio сообщили, что в рамках подготовки к ответу Израиля на иранское нападение США отправят в Израиль батареи ПРО для перехвата баллистических ракет, а применять THAAD должны будут американские военные.

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) — это мобильный противоракетный комплекс наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет средней и меньшей дальности на конечном участке траектории полета цели. Его зона поражения характеризуется следующими показателями: досягаемость по высоте составляет около 150–200 км, по дальности – до 200 км. Скорость поражаемой цели, при которой реализуется подобная зона поражения, составляет около 3,5–4,8 км/сек. Дивизион противоракетного комплекса THAAD состоит из пункта управления BM/C41, радиолокационной станции обнаружения и сопровождения баллистических целей, четырех пусковых установок. Боекомплект противоракет насчитывает 60 шт.

Ранее Bloomberg узнало о слабом влиянии США на политику Израиля на Ближнем Востоке.

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