ZDF: нового «Рамштайна» Киеву не следует ждать до выборов в США

Новой встречи контактной группы по оказанию военной помощи Киеву в формате «Рамштайн» в обозримом будущем не будет, передает немецкий телеканал ZDF.

«Встреча в формате «Рамштайн» определенно не состоится в ближайшее время. Пакет [военной помощи] , который должен был быть там объявлен, канцлер Олаф Шольц объявил в пятницу во время встречи с Зеленским», — отмечается в материале.

По оценке корреспондента ZDF в Вашингтоне Эльмара Тевессена, дальнейшие решения в формате «Рамштайн», скорее всего, будут приняты после выборов в США 5 ноября.

Зеленский планировал представить свой «план победы» западным партнерам на встрече контактной группы по обороне в Рамштайне (Германия) 12 октября. Но 8 октября стало известно, что президент США Джо Байден решил отложить намеченные визиты в Германию и Анголу из-за урагана «Милтон», который надвигался на Флориду. Несмотря на это, в рамках европейского турне на прошлой неделе президент Украины встретился с лидерами Великобритании, Франции, Италии, генсеком НАТО Марком Рютте и канцлером Германии Олафом Шольцем.

В четверг, 17 октября, Байден все-таки приедет в Германию с «тихим» визитом, но на встречи контактной группы это не повлияет, уточняет телеканал.

Формат «Рамштайн» — международная коалиция, которая обсуждает возможности дальнейшей военной помощи Киеву. В ее работе участвуют более 50 государств — все страны блока НАТО, большинство членов ЕС и союзники из Африки и Азии. Название «Рамштайн» контактная группа и ее ежемесячные встречи получили из-за одноименной авиабазы в Германии, где 26 апреля 2022 года состоялась первая встреча участников.

Ранее Берлин проигнорировал просьбы Киева о Taurus и НАТО.