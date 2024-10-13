Украинский беспилотник сбили над приграничным регионом РФ

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Уничтожение дрона самолетного типа произошло около 17:25 мск.

До этого губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что средства ПВО уничтожили над регионом ракету, запущенную Вооруженными силами Украины (ВСУ).

13 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Петровка Белгородского района украинский дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль. В результате инцидента оказались ранены два бойца самообороны, которые самостоятельно обратились в Октябрьскую районную больницу с баротравмами и различными осколочными ранениями.

Утром в воскресенье Минобороны РФ информировало, что более 10 беспилотников ВСУ были сбиты ночью в Белгородской, Курской и Брянской областях.

Ранее полковник рассказал об особенности украинских «дронов-драконов».